Zwischen Adem Aydogan (links) und Linus Andresen, hier am 8. Juli 2022 bei einem Vorbereitungsturnier in Klein Nordende, könnte es in der kommenden Saison ein Wiedersehen geben: Aydogan wurde mit dem VfR Horst versetzt in die Verbandsliga West, in die Andresen mit Fortuna Glückstadt als bester Kreisliga-Vizemeister aufstieg.

Foto: Johannes Speckner