Manuel Farrona Pulido (Mitte) und der VfB Lübeck hoffen im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison beim Bremer SV auf den zweiten Sieg. FOTO: 54° / John Garve up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord Das muss der VfB Lübeck beim Bremer SV besser machen Von Sascha Bodo Sievers | 12.08.2022, 08:00 Uhr

Der Saisonauftakt in der Fußball-Regionalliga Nord war erfolgreich: Der VfB Lübeck setzte sich an der Lohmühle mit 3:0 (1:0) gegen Aufsteiger Kickers Emden durch. Doch die Grün-Weißen offenbarten auch Defizite, an denen Trainer Lukas Pfeiffer vor dem ersten Auswärtsspiel am Sonntag, 14. August, beim Bremer SV intensiv gearbeitet hat.