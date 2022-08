Der letzte Einsatz von Referee Thomas Hübner für den BSA Pinneberg endete witterungsbedingt nach 82 Minuten. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball im Kreis Pinneberg Abbruch im „Abschiedsspiel“: Der letzte Pfiff von Thomas Hübner Von Johannes Speckner | 18.08.2022, 13:56 Uhr

Der Unparteiische, der den Bezirksschiedsrichter-Ausschuss Pinneberg nach 17 Jahren verließ, trat am Mittwoch (17. August) zum letzten Mal im Kreisgebiet in Aktion. In Seestermühe war aber schon nach 82 Minuten Feierabend.