Voller Vorfreude auf den UeNa-CUP sind Roland von Ziehlberg von den Uetersener Nachrichten (Mitte) und die Raspo-Führung um Jugendleiter Sebastian Bätje (hinten links). Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Jugendturnier Große Vorfreude: Rasensport Uetersen lädt zum UeNa-CUP Von Johannes Speckner | 06.07.2023, 13:56 Uhr

Am Wochenende 8./9. Juli treten auf der Sportanlage an der Jahnstraße 750 Nachwuchskicker von der A- bis zur G-Jugend in Aktion. Insgesamt werden neun Sieger ermittelt, die einen Wanderpokal erhalten.