Fußballturnier um den Wanderpokal der Raiffeisenbank Elbmarsch Erste Überraschung beim Raiba-Cup: TSV Heist fertigt TV Haseldorf ab Von Johannes Speckner | 11.07.2023, 14:45 Uhr

Weil Paul Smit doppelt traf und ein Tor für Jakob Schmidt vorbereitete, überraschten die „Heistmer Jungs“ am Montag (10. Juli) in ihrem ersten Auftritt beim Turnier in Hetlingen positiv gegen den klassenhöheren TVH.