Foto: Johannes Speckner Fußball-Vorbereitungsturnier Der Termin für den Raiba-Cup im Sommer 2023 steht fest Von Johannes Speckner | 10.11.2022, 00:54 Uhr

Die Bezirksliga-Kicker des Hetlinger MTV, die das prestigeträchtige Turnier um den Wanderpokal der Raiffeisenbank Elbmarsch im Juli in Haseldorf zum vierten Mal in Folge gewannen, schlüpfen im kommenden Sommer in die Gastgeberrolle.