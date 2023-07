Foto: Johannes Speckner Fußballturnier um den Wanderpokal der Raiffeisenbank Elbmarsch 4:0 gegen TSV Holm: Hetlinger MTV ganz dicht vor nächstem Raiba-Cup-Sieg Von Johannes Speckner | 13.07.2023, 13:27 Uhr

Bis zur Pause hielten die Kreisklassen-Kicker des TSV Holm am Mittwoch (12. Juli) ein 0:0. Am Ende gewann Bezirksligist Hetlingen aber deutlich und benötigt nun nur noch einen Punkt für den fünften Titelgewinn in Folge.