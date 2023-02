96-Spielertrainer Philipp Drews (rechts), der sich selbst in der Innenverteidigung aufstellte, hatte mit seinen Schenefeldern das Nachsehen gegen die Niendorfer um Lennart Ludwig, der in der Nachspielzeit zum 1:3-Endstand traf. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Heino-Gerstenberg-Pokal Achtelfinal-Aus für BW 96 Schenefeld III – Ziel Meisterschaft bleibt Von Johannes Speckner | 08.02.2023, 02:37 Uhr

Philipp Drews, Spielertrainer der Blau-Weißen, war nach der am Dienstagabend bezogenen Niederlage gegen Kreisligist Niendorfer TSV IV „enttäuscht“, peilt in der Kreisklasse aber weiterhin den Titelgewinn an.