Stürmt ab sofort für den SV Rugenbergen: Joe-Robert Sherbourne. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg SV Rugenbergen statt Southampton für Joe-Robert Sherbourne: Wie es dazu kam Von Johannes Speckner | 10.01.2023, 13:56 Uhr

Der 19-jährige Ellerauer, der in seiner Jugend für den HSV in der U17 und U19-Bundesliga stürmte, spricht über seinen geplatzten England-Traum, sein fünfwöchiges Engagement in Santa Barbara und seinen Wechsel nach Bönningstedt.