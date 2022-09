Umringt von mehreren Spielern des USC Paloma kommt der aufgerückte Union-Verteidiger Tim Moritz (im blauen Trikot) hier zum Kopfball, setzt diesen aber am Tor vorbei. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Ein Tor von Tim Moritz genügt nicht: Union Tornesch unterliegt Paloma Von Johannes Speckner | 26.09.2022, 10:34 Uhr

Obwohl der Verteidiger sein Team am Sonntag (25. September) nach einem Eckstoß in Führung köpfte, verloren die Torneum-Kicker am Ende mit 1:2 gegen den Tabellen-Zweiten aus Hamburg-Uhlenhorst.