Den einzigen Treffer des Tages schoss der Tornescher Fabian Knottnerus (links), der hier vom Hammer Sebastiao Kututeka Mankumbani attackiert wird. Ein Abseitspfiff hielt den 29-Jährigen vom Torjubel ab. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg Torlos gegen HUFC: Union Tornesch bleibt ungeschlagen Von Johannes Speckner | 24.08.2022, 12:10 Uhr

Weil der einzige Treffer von Fabian Knottnerus wegen einer Abseitsstellung nicht zählte, trennte sich das Team von Trainer Thoben Reibe am Dienstag (23. August) mit einem 0:0-Unentschieden von Hamm United und bleibt in dieser Saison in der Liga weiter ohne Niederlage.