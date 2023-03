Hier noch in Aktion, musste der Tornescher Chris Heuermann (rechts) schon nach zehn Minuten verletzt passen und am Ende den Palomaten um Colin Blumauer klar den Vortritt lassen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg Union Tornesch: Auf Überlegenheit folgt Untergang beim USC Paloma Von Johannes Speckner | 06.03.2023, 10:18 Uhr

Das Team von Union-Trainer Thorben Reibe hatte am Sonntag in der ersten halben Stunde klare Vorteile, erlitt am Ende aber eine heftige Klatsche. Zudem verletzten sich Chris Heuermann und Norman Baese.