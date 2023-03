Das Hinspiel verloren die Tornescher um Tim Moritz (links), weil Michel Netzbandt für den FC Türkiye im „Torneum“ auf Rasen doppelt traf. Das Wiedersehen findet nun auf künstlichem Grün statt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg Spiel von Union Tornesch beim FC Türkiye auf Kunstrasen verlegt Von Johannes Speckner | 08.03.2023, 12:01 Uhr

Die Nachholpartie soll am Sonntag nicht auf Rasen an der Georg-Wilhelm-Straße, wo es zuletzt zwei Spielabsagen gegeben hatte, sondern auf dem Kunstrasen an der Wilhelmsburger Dratelnstraße stattfinden.