Hatte Yannick Kurowski (hinten) in den Auswärtsspielen des SV Rugenbergen beim WTSV Concordia, beim TV Haseldorf (Pokal) und beim FC Süderelbe noch getroffen, so gab es für ihn in Altona kein Vorbeikommen an Michael Ambrosius.

