Auch ohne Torerfolg zeigte SVR-Offensivmann Marlon Stannis (Mitte), hier im Dreikampf mit den Süderelbern Marius Willms (links) und Mustafa Ercetin, laut Trainer Nils Hachmann (2. von rechts) seine beste Leistung in dieser Saison. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg Dramatische Schlussphase: SV Rugenbergen mit Remis gegen FC Süderelbe Von Johannes Speckner | 19.04.2023, 14:19 Uhr

Im Nachholspiel am Dienstagabend (18. April) gingen die Bönningstedter in der 89. Minute in Führung, kassierten kurz darauf aber trotz Überzahl noch den Ausgleich. SVR-Trainer Nils Hachmann nannte die Punkteteilung „verdient“.