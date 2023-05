SVR-Stürmer Yannik Kurowski (Mitte) bezwang ETV-Torwart Viktor Weber (links) zur 1:0-Führung. Rechts der Eimsbütteler Abdul-Malik Yago. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg Noch keine Rettung: SV Rugenbergen gegen den ETV mit weiterem Remis Von Johannes Speckner | 03.05.2023, 11:57 Uhr

Die Bönningstedter trotzten am Dienstag (2. Mai) dem Aufstiegsanwärter Eimsbütteler TV ein Unentschieden ab. Nun muss im letzten Saisonspiel in Sasel ein weiterer Punkt her, um die Klasse aus eigener Kraft zu halten.