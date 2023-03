Das erste SVR-Tor schoss Yannik Kurowski (rechts), hier im Duell mit dem Süderelber Keeper Frederick Lorenzen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg Wenig Ballbesitz, volle Punktzahl: SV Rugenbergen siegt beim FC Süderelbe Von Johannes Speckner | 05.03.2023, 05:25 Uhr

Mit zwei blitzsauberen Konter-Toren triumphieren die Bönningstedter am Freitagabend am Kiesbarg und reichen die „rote Laterne“ an den SV Curslack-Neuengamme weiter.