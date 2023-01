Die grüne Kunstrasenspielfläche im Sportzentrum an der Ellerbeker Straße ist bereits fertig, aber die um das Spielfeld herum liegende Tartanbahn noch nicht. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Rasen unbespielbar, Kunstrasen nicht freigegeben: Absage für SV Rugenbergen Von Johannes Speckner | 13.01.2023, 10:10 Uhr

Die Stadt Bönningstedt sperrte am Freitag die Rasenplätze des Werner-Bornholdt-Sportzentrums. Somit kann das Team von Trainer Nils Hachmann den FC Süderelbe am Sonntag erneut nicht empfangen. Dafür gibt es am Sonnabend ein Testspiel.