Fußball-Oberliga Hamburg SV Rugenbergen verliert auch Keller-Kick beim Wandsbeker TSV Concordia Von Johannes Speckner | 09.10.2023, 10:17 Uhr Den 1:2-Anschlusstreffer des SV Rugenbergen erzielte Marlon Stannis (links), der hier von Concordias Joel Szillat zu Fall gebracht wird. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Die Bönningstedter verschlafen am Sonntag (8. Oktober) am Jenfelder Bekkamp die erste Halbzeit und kassieren mit einem 1:2 bei ihrem direkten Konkurrenten die achte Niederlage in Folge.