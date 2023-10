Fußball-Oberliga Hamburg Ausgerechnet Lenny Glissmann trifft: SV Rugenbergen verliert bei Altona 93 Von Johannes Speckner | 12.10.2023, 13:28 Uhr Weil dem jetzigen Altonaer Lenny Glissmann (Mitte) nicht nur in dieser Szene von den SVR-.Akteuren Marcel Schöttke (links) und Taylan Güvenir zu viel Platz gewährt wurde, traf er gegen seinen Ex-Klub. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Dass die Bönningstedter am Mittwoch (11. Oktober) auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn vor 601 zahlenden Zuschauern mit einem 0:2 ihre neunte Niederlage in Folge kassierten, lag auch an einem früheren SVR-Kicker.