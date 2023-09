Fußball-Oberliga SH Morten Wahl: Erst Doppelpack für den SV Eichede, dann Auftritt im NDR-Fernsehen Von Harald Nonnewitz | 24.09.2023, 18:32 Uhr Morten Wahl (re.) setzt sich gegen Heides Patrick Storb durch. Der 23-Jährige steuerte zwei Treffer zum 4:1-Sieg des SV Eichede bei. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down

Mit zwei Treffern hatte Morten Wahl großen Anteil daran, dass der SV Eichede nach der ersten Saisonniederlage in der Fußball-Oberliga zurück in die Erfolgsspur gefunden hat. Sein Auftritt am späten Sonntagabend in der NDR-Fernsehsendung Sportclub hat allerdings nichts mit seinem Doppelpack gegen den Heider SV zu tun.