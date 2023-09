Fußball-Oberliga Hamburg So erlebte Rekordtorschütze Björn Dohrn das Duell mit seinem Ex-Klub Von Johannes Speckner | 13.09.2023, 13:23 Uhr Sechs Jahre lang Weggefährten im „Torneum“, spielten der im Sommer zur SV Halstenbek-Rellingen gewechselte Björn Dohrn (links) und der beim FC Union verbliebene Maik Stahnke nun erstmals gegeneinander. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Nachdem sich der 28-Jährige, der den FC Union Tornesch im Juli gen SV Halstenbek-Rellingen verlassen hatte, am Dienstag (12. September) im ersten Auftritt an seiner früheren Wirkungsstätte mit einem 1:1-Unentschieden begnügen musste, gewährte er Einblick in seine Gefühle.