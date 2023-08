Fußball-Oberliga Hamburg Derby: SV Halstenbek-Rellingen und SV Rugenbergen unter Druck Von Kornelius Krüger | 04.08.2023, 14:37 Uhr Jannik Arnold (links) kehrt in den Kader der SV Halstenbek-Rellingen zurück. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Am Sonnabend (5. August) kommt es um 16 Uhr am Lütten Hall zum Kreisderby. Beide Teams stehen nach dem frühen Pokal-Aus sowie der Auftaktniederlage in der Liga unter Zugzwang. FC Union Tornesch empfängt Serienmeister TuS Dassendorf.