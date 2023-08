Fußball-Oberliga Hamburg Trotz bester Saison-Leistung: FC Union Tornesch weiter punktlos Von Johannes Speckner | 14.08.2023, 11:26 Uhr Obwohl Tim Witte (links), hier gegen Leon Neumann – einst beim SV Rugenbergen, jetzt beim Niendorfer TSV – die Tornescher in Führung schoss, reichte es nicht zu etwas Zählbarem. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Obwohl das neu formierte Union-Team am Sonntag (13. August) vor allem in der ersten halben Stunde brillierte und in Führung ging, verlor es beim Niendorfer TSV mit 1:3 und bleibt Tabellenletzter.