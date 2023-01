Während der Tornescher Patrice Meyer (rechts) am Rande eines Platzverweises wandelte und ausgewechselt wurde, schoss Arbes Tahirsylaj die ersten beiden Tore und trug damit entscheidend zum Sieg der Concorden bei. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg Glück- und punktlos: Union Tornesch unterliegt effizientem WTSV Concordia Von Johannes Speckner | 30.01.2023, 01:55 Uhr

Das Team von Trainer Thorben Reibe geriet am Sonntag in seinem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause früh in Rückstand. Am Ende behauptete sich der Regionalliga-Aufsteiger aus Hamburg-Wandsbek deutlich.