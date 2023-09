Fußball-Oberliga Hamburg Viel Hektik, aber kein Sieger im Derby zwischen Union Tornesch und SV HR Von Johannes Speckner | 13.09.2023, 13:23 Uhr Nervenstark verwandelte der Tornescher Morris von Winckelmann (rechts), hier im Duell mit Niklas Siebert von der SV Halstenbek-Rellingen, einen Elfmeter zum 1:1-Endstand. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Im „Ehemaligentreffen“ brachte Jan Eggers die SV Halstenbek-Rellingen am Dienstag (12. September) an seiner früheren Wirkungsstätte in Front. Aber ein umstrittener Handelfmeter bescherte dem Tabellenletzten Tornesch noch den Ausgleich und den dritten Saison-Punkt.