Beide Union-Tore erzielte Morris von Winckelmann (links), der hier vor den Victoria-Spielern Julian Schmid (Mitte) und Sönke Meyer am Ball ist. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Hamburg Morris von Winckelmann rettet Union Tornesch das Remis gegen SC Victoria Von Johannes Speckner | 13.02.2023, 02:38 Uhr

Zwei Tore des 21-Jährigen sicherten am Sonntag einen Punkt gegen die favorisierten Hamburger, aus dem in der Nachspielzeit in doppelter Überzahl aber sogar noch ein „Dreier“ hätte werden können.