Für die frühe Union-Führung sorgte Björn Dohrn (links), der hier dem Hammer Sebastiao Mankumbani enteilt. Foto: Johannes Speckner Fußball-Oberliga Hamburg „Glücklich und stolz": FC Union Tornesch macht Klassenerhalt perfekt Von Johannes Speckner | 03.05.2023, 13:07 Uhr

Mit einem Sieg in Hamburg-Veddel gegen den direkten Konkurrenten Hamm United FC sicherten sich die Torneum-Kicker am Dienstag (2. Mai) ein fünftes Jahr in Hamburgs Beletage und leisteten dem SV Rugenbergen Schützenhilfe.