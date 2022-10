Flemming Lüneburg (rechts) durfte auch am Dienstagabend jubeln. Archivfoto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga Englische Woche: FC Union Tornesch kassiert späten Ausgleich beim HEBC Von Kornelius Krüger | 12.10.2022, 13:18 Uhr

Die Tornescher liegen am Dienstagabend (11. Oktober) bis zur 87. Minute gegen HEBC in Führung. Zum Erfolg reicht es im Duell gegen den Tabellen-15. am Ende dennoch nicht.