Hier ist Union-Verteidiger Tim Moritz (rechts) vor seinem Namensvetter Tim Jeske am Ball. Aber Jeske, der einst auch beim FC Elmshorn, VfL Pinneberg und bei der SV Halstenbek-Rellingen kickte, steuerte ein Tor zum Saseler Kantersieg bei. Foto: Johannes Speckner Fußball-Oberliga Hamburg Historisch: Union Tornesch kassiert seine höchste Oberliga-Niederlage Von Johannes Speckner | 20.02.2023, 12:38 Uhr

Das am Sonntag bezogene 0:8 beim „Angstgegner“ TSV Sasel bedeutete für die Kicker aus dem „Torneum“ einen neuen Negativrekord: So deutlich hatten sie sie in Hamburgs höchster Spielklasse noch nie verloren.