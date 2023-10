Fußball-Oberliga Hamburg der Frauen FC Union Tornesch schlägt und stürzt den Spitzenreiter FC St. Pauli II Von Johannes Speckner | 04.10.2023, 21:16 Uhr Das erste und das dritte Tor der 1. Union-Frauen schoss Saskia Schippmann (rechts), hier gegen die St. Paulianerin Nelly Wilke. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Der neue Union-Trainer Daniel Kaul wusste, wie seinem früheren Team beizukommen ist, was am Sonntag (1. Oktober) einen 4:0-Sieg ergab. Dagegen unterlagen die 2. Tornescher Frauen in der Landesliga dem SV Eidelstedt mit 1:6.