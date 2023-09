Fußball-Oberliga Hamburg Drama am Lütten Hall: Halstenbek-Rellingen holt Punkt gegen amtierenden Meister Von Kornelius Krüger | 17.09.2023, 19:01 Uhr Björn Dohrn erzielte einen Doppelpack für HR. Hier bejubelt er seinen Kopfball-Treffer zum 1:0 gegen den TSV Sasel. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Die „Baumschuler“ gehen gegen den TSV Sasel dank eines Doppelpacks von Angreifer Björn Dohrn mit 2:0 in Führung, müssen sich am Ende allerdings mit einem Remis zufrieden geben. Ein Joker trifft in der Nachspielzeit den Pfosten.