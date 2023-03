Antonia Schmidt sorgte für die Entscheidung in Rethwisch Foto: Reiner Stöter up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig Frauen SV Neuenbrook/Rethwisch mit Arbeitssieg über SG EMTV/Fleckeby Von Reiner Stöter | 05.03.2023, 19:15 Uhr

Mit einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit bezwang der SV Neuenbrook/Rethwisch in der Landesliga Schleswig der Frauen die SG EMTV/Fleckeby am Ende verdient mit 3:1 (0:1)