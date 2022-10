In der dritten und letzten Minute der Nachspielzeit drückt der Quickborner Tom Meyer (rechts) den Ball nach einem Steilpass an ETSV-Torwart Elian Clasen vorbei ins Netz zum 3:3-Ausgleich, womit er dem TuS Holstein das Elfmeterschießen beschert. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Lotto-Pokal Sensationell: TuS Holstein und TV Haseldorf besiegen Landesliga-Gegner Von Helmut Wolf | 04.10.2022, 06:53 Uhr

Während die Quickborner ein 1:3 gegen den ETSV Hamburg in der Nachspielzeit egalisieren und dann so, wie der Kummerfelder SV in Neuland, im Elfmeterschießen gewinnen, schlägt der TVH den Klub Kosova in 90 Minuten.