Dieser Kopfball von Patrick Scheidt (links) hätte in der 84. Minute fast das Siegtor der SV Lieth gegen die Quickborner um Robin Strunz (rechts) bedeutet, ging aber knapp am Pfosten vorbei. In der Mitte verfolgt Tim Henningsen, Scheidts Abwehrnebenmann, die Aktion.

Foto: Johannes Speckner