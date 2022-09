Trainer Nils Hachmann und seine Kummerfelder Kicker müssen am Dienstag (20. September) erneut nach Seestermühe fahren. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Lotto-Pokal Videobeweis zwecklos: Seestermühe gegen Kummerfelder SV neu angesetzt Von Johannes Speckner | 07.09.2022, 15:44 Uhr

Obwohl KSV-Coach Nils Hachmann mit einem Video nachwies, dass es am ursprünglichen Wiederholungsspieltermin am 30. August keine Bauarbeiten auf der Anlage gab, setzte der HFV die Partie für Dienstag (20. September) neu an.