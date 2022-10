So feierten die Spieler des TuS Holstein am Montag (3. Oktober) ihren überraschenden Einzug ins Achtelfinale. Noch weiter kamen die Quickborner letztmals in der Saison 2007/2008, als sie im Viertelfinale dem ASV Bergedorf 85 unterlagen.

Foto: Johannes Speckner up-down up-down