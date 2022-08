In der vierten Pokal-Runde führt der Weg von Chefcoach Michael Fischer (links) und Co-Trainer Heiko Klemme mit dem SV Rugenbergen nach Heidgraben. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down 4. Runde im Fußball-Lotto-Pokal SV Rugenbergen in Heidgraben – TBS Pinneberg muss weit reisen Von Johannes Speckner | 23.08.2022, 09:25 Uhr

Mit der am Montag (22. August) vorgenommenen Viertrunden-Auslosung zeigte sich SVR-Trainer Michael Fischer zufrieden. Am Mittwoch (24. August) ist die SV Halstenbek-Rellingen erst einmal in der dritten Runde gegen Titelverteidiger FC Teutonia 05 gefordert.