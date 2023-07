Samet Baygündüz (rechts) und der Hetlinger MTV setzten sich in der ersten Runde gegen Holsatia im EMTV durch. In Runde zwei gastiert HMTV bei Kickers Halstenbek. Archivfoto: Michael Stemmer up-down up-down Fußball-Lotto-Pokal Die Begegnungen der zweiten Runde stehen fest Von Kornelius Krüger | 25.07.2023, 09:34 Uhr

Am 24. Juli 2023 wurden beim HFV die zweite Runde im Lotto-Pokal der Herren und die erste Runde im Lotto-Pokal der Frauen ausgelost. Die Partien der Herren sollen am 1. August 2023, die der Frauen am 3. September 2023 über die Bühne gehen.