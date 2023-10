Fußball-Lotto-Pokal Kantersieg in Escheburg: Blau-Weiß 96 Schenefeld erreicht Achtelfinale Von Helmut Wolf | 04.10.2023, 02:22 Uhr Einer von drei Schenefelder „Doppelpackern“ am Stubbenberg war Lenard Peters. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Der klassentiefere Escheburger SV bereitete den Schenefelder Bezirksliga-Kickern am Dienstag (3. Oktober) nur in der ersten Halbzeit Probleme, dann wurden sie ihrer Favoritenstellung am Stubbenberg gerecht.