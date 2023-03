Katharina Fock (links) steuerte mit sechs Toren mehr als die Hälfte der elf VfR-Treffer zum Schützenfest bei. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Schleswig der Frauen Mit Neun gegen Neun und Focks Sechserpack: VfR Horst siegt zweistellig Von Johannes Speckner | 06.03.2023, 22:43 Uhr

Das Team von Trainer Moritz Graw trat am Sonnabend gegen die personell dezimierte SG Arensharde freiwillig ebenfalls in doppelter Unterzahl an. Die sich dadurch bietenden Räume nutzte vor allem Katharina Fock.