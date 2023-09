Fußball-Landesliga Holstein der Frauen Traumstart: VfR Horst feiert Kantersieg beim SV Henstedt-Ulzburg II Von Johannes Speckner | 04.09.2023, 21:30 Uhr Erzielte drei der acht Tore der VfR-Frauen am Schäferkampsweg: Meike Scheppelmann. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Am dritten Spieltag durften die Südsteinburgerinnen endlich in Aktion treten – und triumphierten am Sonntag (3. September), angeführt von Dreifach-Torschützin Meike Scheppelmann, mit 8:1 im Nachbarkreis Segeberg.