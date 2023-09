Fußball-Landesliga Hamburg TBS Pinneberg lange ohne Adrian Sousa, aber dafür mit Keisuke Ohata Von Helmut Wolf | 14.09.2023, 11:13 Uhr Keisuke Ohata (rechts), hier noch im Trikot des VfL Lohbrügge gegen Pascal Nägele vom Düneberger SV, stürmt ab sofort für TBS Pinneberg. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Während sich Sousa am Oberschenkel verletzte und den Kreisstädtern mindestens drei Wochen fehlt, könnte ihn ein japanischer Neuzugang ersetzen. Der Kummerfelder Coach Philipp Obloch will seinen ersten Sieg an der Baurstraße.