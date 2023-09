Fußball-Landesliga Hamburg Polizei-Einsatz und neun Tore bei Kummerfelder SV gegen TBS Pinneberg Von Helmut Wolf | 25.09.2023, 12:47 Uhr Auch, weil Theodoros Ganitis nervenstark zwei Elfmeter verwandelte, gab er mit TBS Pinneberg den Kummerfeldern Mika Mettler (Mitte) und Marcel Braun das Nachsehen. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

In einem denkwürdigen Derby, das von unschönen Szenen überschattet wurde, gab es am Sonntag (24. September) drei Platzverweise, drei Elfmeter, ein Eigentor – und den TBS-Siegtreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit.