Den Fußball kann Niklas Siebert vorerst weder putzen noch einwerfen oder kicken: Der vielseitig einsetzbare Spieler der SV Halstenbek-Rellingen hat sich mit Corona infiziert. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Corona: SV HR ohne Niklas Siebert – Raspo Uetersen mit knappem Kader Von Helmut Wolf | 06.10.2022, 12:29 Uhr

Die SV Halstenbek-Rellingen muss am Sonntag (9. Oktober) auch auf die Zwillinge Daniel und Luis Diaz verzichten. Der Kummerfelder SV sieht sich am Freitag (7. Oktober) bei Barmbek-Uhlenhorst in der Außenseiter-Rolle.