Hier wird HR-Stürmer Pascal Haase (links), der das zweite Tor seines Teams erzielte, vom Rantzauer Tim Aufgebauer (vorne rechts) attackiert. Im Hintergrund verfolgt SSV-Akteur Jorrit Thieme die Aktion. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Halstenbek-Rellingen nimmt die Geschenke des SSV Rantzau dankend an Von Helmut Wolf | 22.08.2022, 07:00 Uhr

Vor 250 Zuschauern an der Düsterlohe feiert SV HR einen 5:2-Erfolg und schießt sich für den Lotto-Pokalhit am Mittwoch (24. August) warm. Rantzau-Coach Marcus Fürstenberg kündigt Konsequenzen an.