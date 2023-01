Hier noch im Trikot des VfL Pinneberg, verteidigt Berat Alija ab sofort für den SSV Rantzau. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg SSV Rantzau verliert Test gegen Buchholz, aber gewinnt Berat Alija dazu Von Johannes Speckner | 16.01.2023, 12:14 Uhr

Der Verteidiger, der von Bezirksligist VfL Pinneberg an die Düsterlohe kam, stand am Sonnabend erstmals in der Start-Elf. Die Niederlage gegen den Oberligisten aus der Nordheide war laut Co-Trainer Tobias Thiede „unverdient“.