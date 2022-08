Torschützen im Duell: Während Lukas Raphael (rechts) erstmals für die Rantzauer traf und damit deren Ehrentor erzielte, war Mohammed Yari dreimal für die Niendorfer erfolgreich. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga SSV Rantzau kassiert frühe Rote Karte und klare Niederlage in Niendorf Von Johannes Speckner | 14.08.2022, 21:36 Uhr

Coach Marcus Fürstenberg musste am Sonntag (14. August) beim Niendorfer TSV II schon in der siebten Minute einen Platzverweis und am Ende die höchste Niederlage seiner bisherigen Trainerlaufbahn hinnehmen.