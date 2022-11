Nur Ergebniskosmetik und keinesfalls den Beginn einer Aufholjagd bedeutete das Tor des Rantzauers Lennart Keßner (Mitte), hier gegen die Lokstedter Mohamed Mahmoud Ali (links) und Nassim Saleh, zum zwischenzeitlichen 1:3. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg Kalte Dusche: SSV Rantzau geht bei Eintracht Lokstedt baden und unter Von Johannes Speckner | 07.11.2022, 01:20 Uhr

Nach zuvor vier Auswärtssiegen in Folge kassieren die Barmstedter an der Döhrntwiete drei Gegentore in der ersten Viertelstunde und verlieren am Ende deutlich.