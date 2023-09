Fußball-Landesliga Hamburg Lukas Raphael nervenstark: SSV Rantzau ringt den SC Victoria II nieder Von Johannes Speckner | 11.09.2023, 11:55 Uhr Der Rantzauer Lukas Raphael (rechts), hier gegen Victorias Andre da Silva Goncalves, verwandelte einen Elfmeter genau in den Winkel. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

In einer chancenarmen Partie bescherte ein Elfmeter, den Raphael in den Winkel jagte, den Barmstedtern am Sonntag (10. September) einen knappen Sieg gegen ein starkes Team aus Hamburg-Eimsbüttel.